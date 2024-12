Er zit een spraakmakende rentree in de pijpleiding: 'Benzema laat tweehonderd miljoen euro (!) liggen en kiest voor terugkeer naar Real Madrid'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Karim Benzema heeft een belangrijke knoop doorgehakt over zijn toekomst. De Franse aanvaller zal zijn contract bij Al Ittihad Club niét uitdienen. De Fransman kiest voor een verrassende terugkeer naar Real Madrid. Al zal hij geen doelpunten meer scoren.

Relevo weet dat Karim Benzema zijn voetbalpensioen zal aankondigen. De 36-jarige aanvaller wil de voetbalschoenen na dit seizoen aan de spreekwoordelijke haak hangen.

Benzema voetbalt momenteel voor Al Ittihad Club. Zijn contract loopt er tot medio 2026. Hij zal die overeenkomst dus niet uitdienen.

En dat is enigszins verrassend te noemen. Benzema verdient in het Midden-Oosten - inclusief sponsordeals welteverstaan - een slordige tweehonderd miljoen euro per jaar op. Dat bedrag laat hij schieten.

Misschien nog opvallender: Benzema zat al rond de tafel met Real Madrid. De Fransman is vragende partij om terug te keren naar de Spaanse hoofdstad. Niet als speler, maar in de rol van ambassadeur.

Hoe deed Karim Benzema het in het verleden bij Real Madrid?

Benzema is een clubicoon van Real Madrid. De aanvaller speelde van 2009 tot 2023 voor De Koninklijke. Hij scoorde maar liefst 354 doelpunten in het maagdelijk witte shirt.