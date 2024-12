Van Crombrugge minimaliseert mindere periode van Racing Genk: "Niets aan de hand"

Racing Genk slikte zondag een vierde nederlaag van het seizoen tegen Club Brugge. Doelman Van Crombrugge ziet echter geen al te grote problemen voor de competitieleider.

Na een stevige 4-0 nederlaag tegen Union begin november herpakte Racing Genk zich en pakte het 7 op 12. De resultaten waren wel goed, maar het spel van Racing Genk was niet echt overtuigend.

Tegen Charleroi won Racing Genk met 3-0, maar kon het pas in het slotkwartier afstand nemen. In de Limburgse derby tegen STVV was er controversieel doelpunt van Ibrahima Bangoura nodig voor een punt in de slotseconden.

Van Crombrugge over mindere periode Racing Genk

Ook tegen KV Kortrijk was er weinig overschot, tegen Club Brugge ging de landskampioen onderuit na een penaltymisser van Tolu. Wat is er aan de hand met Racing Genk? "We moeten het vooral bij onszelf zoeken", zegt doelman Hendrik Van Crombrugge.

"Wij moeten hard werken en nederig blijven. We moeten de juiste ingrediënten vinden om het de tegenstander moeilijk te maken. Maar er is geen enkele ploeg die door een competitie freewheelt, iedereen kent wel eens een dipje."

"Bij ons is dat dipje er nu misschien, maar we pakten wel altijd punten. We moeten niet panikeren, we staan nog altijd eerste. Er zijn dit jaar nog twee belangrijke wedstrijden. Daarin een goed resultaat pakken en er is niets aan de hand."