Dit zijn volgens Domenico Tedesco de beste spelers ter wereld van het afgelopen seizoen

Vinicius Jr. werd op The Best FIFA Football Awards verkozen tot beste speler van het jaar. Domenico Tedesco en de kapitein van de Rode Duivels mochten ook stemmen... al kunnen we hier wel iets opvallend opmerken.

Vinicius Jr. heeft de Gouden Bal dit jaar niet gewonnen, wat voor frustratie heeft gezorgd bij Real Madrid. Uiteindelijk viel hij wel in de prijzen bij The Best FIFA Football Awards. Daar werd hij verkozen tot beste speler van het jaar. Er werden heel wat stemmen uitgebracht. Fans konden dat online doen, maar ook vertegenwoordigers van de media. Bovendien kregen de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploeg (mannen & vrouwen) stemmen. Het Nieuwsblad weet op wie Domenico Tedesco gestemd heeft. Hij staat al even onder druk bij de Rode Duivels, maar is nog steeds bondscoach. Vincent Mannaert wil duidelijk zijn tijd nemen, voor hij een definitieve beslissing neemt over zijn toekomst. De bondscoach gaf het meeste stemmen aan Lamine Yamal. Florian Wirtz was voor hem de tweede beste voetballer van de wereld tussen augustus 2023 en augustus 2024. Erling Haaland plaatste hij op 3. De aanvoerder van de Rode Duivels mocht dat dus ook doen. Opvallend is alleen dat die helemaal geen stem heeft uitgebracht. Het lijkt erop dat Kevin De Bruyne besloten heeft om niet te stemmen, tenzij er iemand anders als kapitein werd aangeduid.





