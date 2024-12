'Na knaltransfer van Osimhen afgelopen zomer wil Galatasaray de voetbalwereld in januari verbazen met twee waanzinnige topspelers'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Galatasaray SK wil in januari een enorme dubbelslag slaan. Na Viktor Osimhen heeft de Turkse topclub de pijlen gericht op twee héél grote namen uit de Serie A.

Galatasaray SK verraste afgelopen zomer al door Viktor Osimhen (op huurbasis) binnen te halen. De voormalige aanvaller van Sporting Charleroi én kampioenenmaker van SSC Napoli leek op weg naar een Europese grootmacht, maar scoort zijn doelpunten voorlopig in het shirt van Cim Bom Bom.

De Turkse topclub wil in januari een nog grotere stunt voor elkaar krijgen. Turkse media melden dat Galatasaray aast op de komst van Paulo Dybala én Paul Pogba. Met beide versterkingen willen de Turken ook op Europees vlak opnieuw successen boeken.

Dybala beschikt over een aflopend contract bij AS Roma. De Romeinen willen de 31-jarige Argentijn dan wel een nieuwe overeenkomst aanbieden, maar financieel is het simpelweg niet haalbaar. Om eenzelfde reden zag Roma afgelopen zomer ook Romelu Lukaku wegglippen.

Paul Pogba is dan weer een vrije speler nadat zijn contract bij Juventus FC ontbonden werd. De Franse middenvelder mag binnenkort opnieuw voetballen na een dopingsschorsing. Al wordt dit misschien een lastig dossier. Behalve Galatasaray zijn ook Manchester City en FC Barcelona in de markt. Om van de lucratieve voorstellen uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten te zwijgen.