"Nog één groot doel voor ogen": stopt Jelle Vossen na dit seizoen met voetballen?

Zulte Waregem staat momenteel op kop in de Challenger Pro League. Met dank ook aan spits Jelle Vossen.

Samen met La Louvière staat Zulte Waregem aan de leiding in tweede klasse. De kloof met de gedeelde derde plek bedraagt al vijf punten.

Toch is Jelle Vossen, 35 jaar ondertussen, op zijn hoede. Aan volgend seizoen wil hij nog niet denken, ook al heeft hij geen contract meer dan.

“Er ligt nog niets vast”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over zijn eigen sportieve toekomst. “Ik heb nog één groot doel voor ogen en daar gaat mijn aandacht aan.” De promotie nemen we aan. “Een afscheidstournee in de Jupiler Pro League? Daar wil ik nog niet te veel over praten.”

Vossen verwijst naar wat er vorig seizoen gebeurde en hoe het allemaal gelopen is. “Vorig jaar stonden we halfweg ook mee aan de leiding.”

De boodschap is dan ook duidelijk voor zijn ploegmaten. “Daarom drukken we het onze spelers ook op het hart dat we het toen ook nog hebben weggegooid. We zijn op de goede weg, maar hebben nog niets in handen.”