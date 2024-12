"Als eerste op het kerstfeestje en tot de laatste blijven": Wasico dwars door de familie heen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alexander Corryn is een jeugdproduct van Sporting Lokeren. Dit weekend staat hij echter op Daknam tegen de ploeg uit zijn jeugd met SK Beveren. Een Wasico die meer dan ooit leeft.

Sporting Lokeren en SK Beveren vonden elkaar dit seizoen terug in de Challenger Pro League. De heenwedstrijd van de Wasico leverde al spektakel op, nu wordt het ook interessant om zien op Daknam.

Tickets de deur uitgevlogen

De tickets vlogen deze week de deur uit, want iedereen wil er nog eens bij zijn op Daknam. En dus mogen we ons zeker ook naast het veld aan vuurwerk verwachten. Voor Alexander Corryn wordt het een speciale wedstrijd.

De speler heeft een verleden bij Sporting Lokeren, waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Nu komt hij echter met bezoek met Beveren. En hij heeft er zin in, want de match wordt er ook eentje 'tegen' zijn familie.

Altijd pittige derby

"Ik heb heel veel vrienden en (schoon)familie die Lokeren-supporter zijn. Ik weet wat me te doen staat: Winnen. Zeker met al die kerstfeestjes in het verschiet."

"Als we winnen ben ik als eerste op het feestje en vertrek ik als laatste. Als we verliezen ga ik het nog veel en lang mogen horen. Er komt veel familie kijken", aldus Corryn in gesprek met Gazet van Antwerpen.