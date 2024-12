Al staat de coach niet zo positief tegenover zijn komst: Victor Osimhen op weg naar een Europese topclub?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Victor Osimhen speelt momenteel bij Galatasaray. De voormalige speler van Sporting Charleroi zou deze winter de Turkse club kunnen verlaten.

Victor Osimhen heeft sinds zijn vertrek bij Charleroi in 2019 duidelijk meer naam gemaakt. De 25-jarige Nigeriaanse aanvaller tekende bij Lille voordat hij voor bijna 80 miljoen euro naar Napoli vertrok.

Bij Napoli heeft Osimhen zich helemaal ontpopt tot een van de beste aanvallers in Italië en Europa. Maar deze zomer, terwijl men een transfer naar een topclub verwachtte, tekende Osimhen verrassend bij Galatasaray op huurbasis.

Maar naar verwachting zal hij hier niet lang blijven. Manchester United zou interesse in hem hebben deze winter, evenals Paris Saint-Germain, dat al een paar maanden in de race is.

Volgens informatie van RMC Sport is Osimhen benaderd door de Parijse club. Maar het dossier is ingewikkeld gezien de contractuele situatie van de speler. Bovendien staat PSG-coach Luis Enrique niet positief tegenover zijn komst.