Hazard, Vertonghen, Sardella, maar ook Degreef: David Hubert komt met belangrijke update over geblesseerden bij Anderlecht

De ziekenboeg raakt langzaamaan leeg bij Anderlecht. David Hubert heeft een update gegeven tijdens de persconferentie.

Zal David Hubert ooit kunnen rekenen op een volledig fitte kern? Hoewel het moeilijk zal zijn voor het einde van het jaar, is de Anderlechtse coach toch tevreden over de ontwikkelingen van de afgelopen dagen bij verschillende spelers.

Te beginnen met Tristan Degeef, die sinds twee weken afwezig is: "Hij heeft de hele week met ons getraind, dus dat ziet er goed uit." Hetezelfde enthousiasme geldt voor Killian Sardella, geblesseerd sinds een maand: "Hij is ook op weg terug, hij kon deelnemen aan de meerderheid van de trainingen. We zullen zien, misschien is het nog wat te vroeg voor hem zondag."

Geen risico's met Jan Vertonghen en Thorgan Hazard

David Hubert heeft het ook gehad over de langdurig geblesseerden, waaronder Thorgan Hazard: "Hij zit op schema, helaas werd de wedstrijd tegen Deinze (met de RSCA Futures in 1B) geannuleerd. Het doel was dat hij zijn eerste minuten speelde daar. Hij traint echt goed, ik zie bijna geen ongemak meer in zijn bewegingen."

Maar het heeft geen zin om zijn terugkeer naar de eerste ploeg te overhaasten: "We hebben nog een trainingsdag, we zullen zien, maar ik denk het nog niet."

De coach is even voorzichtig wat betreft Jan Vertonghen: "Er is geen terugkeerdatum. Maar hij staat regelmatig op het veld, dat is goed om te zien."