Pep Guardiola moet het weer komen uitleggen na nieuwe opdoffer: kan de Manchester City-coach dit nog goedmaken?

Manchester City leed, alweer, een zure nederlaag dit weekend. De Citizens gingen met 2-1 onderuit tegen Aston Villa, zo wordt de crisis nog wat groter.

De miserie blijft maar duren voor Manchester City. Van haar laatste 12 wedstrijden kon de club er slechts één winnen. Een donkerrood rapport voor de Engelse topclub.

Dit keer was het Aston Villa van Youri Tielemans de boosdoener. De Rode Duivel zorgde er met een heerlijk pass voor dat de Villans op voorsprong klommen.

Nadien verdubbelde de thuisploeg de voorsprong, voor Phil Foden in de blessuretijd de eer kon redden. Eindstand 2-1, alweer een serieuze domper voor City.

Coach Pep Guardiola ziet dat het onder hem nog wel goed kan komen, iets wat hij nu wekelijks moet herhalen. "Ja, het kan nog komen. Het hangt van ons af. De oplossing is om spelers terug te brengen", vertelde hij bij Match of the day. "We hebben maar één fitte centrale verdediger, dat is lastig. We gaan het de volgende wedstrijd weer proberen. Verder dan dat denk ik niet vooruit."

"We krijgen goals tegen die we eerst niet tegen kregen. En de goals die we eerst maakten, maken we nu niet. In het voetbal is er nooit maar één reden", gaf hij nog aan. Toch vertelde hij enkele weken geleden dat er maar één reden was: de overvolle kalender.

"Er zijn verschillende factoren. We moeten positief blijven en ik heb ongelofelijk veel vertrouwen in de jongens. Sommigen van hen hebben zo veel trots en motivatie om dit om te draaien", besluit hij.