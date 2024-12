🎥 Rode Duivel maakt indruk met heerlijk doelpunt en kletterende prestatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AS Roma heeft met 5-0 gewonnen van Parma. Alexis Saelemaekers was andermaal heel belangrijk voor zijn Romeinse club. En ook de manier waarop mocht er zeker zijn.

Sinds zijn terugkeer van een blessure begin deze maand, staat Alexis Saelemaekers opnieuw vast in de ploeg van Claudio Ranieri bij AS Roma. Na zijn doelpunt tijdens zijn eerste basisplaats tegen Lecce, herhaalde de Rode Duivel dat vanmiddag.

Tegen Parma had Roma al gescoord vanaf de strafschopstip via Paulo Dybala toen Saelemaekers zijn naam op het scorebord zette om de voorsprong te verdubbelen nog voor het einde van het eerste kwartier.

Lekker doelpunt van Saelemaekers

Met een snelle reactie op een voorzet aan de tweede paal, aarzelde de voormalige speler van Anderlecht niet en nam hij de bal zoals hij kwam, met een mooie timing om Zion Suzuki, de voormalige doelman van Sint-Truiden, te verslaan (2-0).

Roma bleef gas geven in de tweede helft, met Paulo Dybala, Leandro Paredes en Artem Dobvyk die de score wisten op te drijven naar 5-0. Aan de overkant bleef Mandela Keita de hele wedstrijd op de bank.

Het werd een overwinning die Roma en Claudio Ranieri goed zal doen in dit moeilijke seizoen. Het team staat slechts elfde in de Serie A, maar hoopt in 2025 op een sterkere basis te kunnen bouwen.

