"Een statement maken": Club Brugge wacht warm onthaal op bezoek bij Union SG

In de vooravond trekt Club Brugge naar Union SG. De thuisploeg is alvast zinnens om zijn goede reeks verder te zetten.

Union SG kende een moeizame competitiestart, maar ondertussen lijkt de ploeg helemaal op kruissnelheid gekomen. En dat willen ze bewijzen tegen die andere ploeg in vorm, Club Brugge.

Exponent daarvan is ongetwijfeld Franjo Ivanovic. De 21-jarige speler van Union SG scoorde vorige week vijf keer in amper vier dagen tijd. Van een ideale timing gesproken.

"Het Belgische voetbal is technischer, de kwaliteit ligt hoger dan in Kroatië", vertelt hij aan Het Nieuwsblad over het verschil met zijn thuisland. "Daar pakten de verdedigers me harder aan."

"Hier heb ik het eigenlijk makkelijker omdat ik betere ploegmaats om me heen heb. Al krijg ik op training ook wel eens een duw van Burgess of Mac Allister, natuurlijk. Uiteraard ken ik de voorgeschiedenis van de spitsen van Union. Hopelijk zet die zich voort."

Nu zal hij met Ordonez en Mechele moeten afrekenen. "Wij kunnen iedereen aan. We zitten in een goede flow en willen een statement maken tegen het grootste team van België", is zijn reactie heel erg duidelijk.

"Bij Union zit veel kwaliteit en we hebben een goed evenwicht in het team. Zelfs al scoren we soms moeilijk, we geven weinig goals weg. We kunnen ons mengen in de titelrace."