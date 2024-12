Haaland komt met opvallende bekentenis na nieuwe nederlaag van Man City

Manchester City blijft het ontzettend moeilijk hebben. Ook topspeler Erling Haaland verdwijnt helemaal in het niet.

Manchester City verzamelt de ene na de andere nederlaag. Zaterdag was ook Aston Villa te sterk voor de ploeg De Bruyne en Haaland. In het klassement zakt City alsmaar verder weg.

Het staat nu al zesde, op negen punten van leider Liverpool en die hebben nog twee matchen minder gespeeld dan de troepen van Pep Guardiola. Bij TNT Sport kwam Haaland met een opvallende bekentenis.

"Ik moet vooral naar mezelf kijken, ik was gewoon niet goed genoeg", klinkt het. "Ik heb mijn kansen de laatste tijd niet afgemaakt, we moeten verbeteren. Het ligt grotendeels aan mij en ik ben gewoon niet goed geweest de laatste weken."

De reden is duidelijk voor de Noor waarom het fout loopt. "We weten hoe belangrijk vertrouwen is. Je kunt zien dat het effect heeft op ieder mens, dit soort dingen. We moeten door, we moeten positief blijven, hoe moeilijk dat ook is."

Trainer Pep Guardiola staat voor hem niet ter discussie. "Nee, Pep is en doet nog steeds hetzelfde. Hij heeft de afgelopen zeven jaar zes keer de Premier League gewonnen. Dat mogen we niet vergeten. Hij gaat de oplossing wel vinden. Het team gelooft nog steeds in hem."