📷 Veel meer dan gewoon een kerstfoto: Serie A-middenvelder breekt lans voor holebi-gemeenschap

Het was een opvallende nieuwe coming-out in het profvoetbal in 2023. Een Tsjechisch international met meer dan 40 caps achter zijn naam is uit de kast gekomen. Nu komt hij met een vertederende kerstfoto.

Jakub Jankto passeerde al de revue bij Sampdoria en Udinese en was anno 2023 speler van Sparta Praag. De Tsjechische club huurde hem van het Spaanse Getafe. Jankto had toen op zijn sociale media een video gepubliceerd waarmee hij zijn coming-out doet. In dit filmpje legt de middenvelder uit waar hij voor staat en waarom hij deze aankondiging doet. "Dag, ik ben Jakub Jankto. Zoals iedereen heb ik mijn sterke punten, mijn zwaktes, heb ik vrienden." Niet wegsteken "Ik doe mijn job zo goed als ik kan. Zoals iedereen wil ik ook mijn leven leiden, in alle vrijheid. Zonder angst, zonder vooroordelen, met liefde. Ik ben homoseksueel en ik wil me niet langer wegsteken." pic.twitter.com/PZNSAteOch — Jakub Jankto (@jakubjanktojr) February 13, 2023 Ondertussen speelt de 28-jarige Jankto in de Serie A, waar hij uitkomt voor Cagliari. De middenvelder kwam dit seizoen wel nog niet in actie bij zijn nieuwe club, waar hij ondertussen zo'n achttien maanden zit. Rond de kerstperiode heeft hij wel opnieuw uitgepakt met een mooie kerstfoto, waarop hij zijn partner kust. Dat deed hij via zijn Instagram-verhaal, een verhaal dat ondertussen viraal ging. Lui è Jakub Jankto, calciatore del Cagliari, unico in Italia e tra i pochi nel mondo ad aver fatto coming out.



Ecco i suoi auguri di Natale.



Un bacio con il suo compagno che è un calcio all’omofobia e un atto di coraggio in un ambiente omertoso, becero e intriso di pregiudizi. pic.twitter.com/31v00lKUf0 — Luca Caputa ⭐️⭐️🖤💙 (@luca_caputa) December 25, 2024