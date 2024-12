"Hij moet overwegen andere lucht op te snuiven": Transfer in de maak voor topper van Club Brugge?

Club Brugge speelt op dit moment tegen Westerlo. Beide ploegen werkten de voorbije jaren al samen met de verhuur van spelers.

Voor Maxim De Cuyper is Westerlo helemaal geen onbekende. Hij speelde er op uitleenbasis in het verleden en dat heeft mee zijn carrière bepaald.

“De verhuis naar Westerlo is de beste keuze in zijn carrière geweest. Hij was al goed, in de Kempen is hij alleen maar beter geworden”, zegt Birger Maertens erover aan Het Nieuwsblad.

Een stap die volgens Günther Vanaudenaerde in het verleden wel anders was. “Als je vroeger die stap zette, kwam je nooit terug. Vergeet het maar.”

De situatie van een huidige topper bij Club Brugge is haast identiek, zo merkt Maertens op. En Westerlo staat er zelf open voor, zeker nu Reynolds op vertrekken staat. “Kyriani Sabbe zit nu in een gelijkaardige situatie. Misschien moet hij ook overwegen om even andere lucht op te snuiven.”

Al zal dat wel bekeken moeten worden met de situatie van Maxim De Cuyper. Hoelang zal hij nog aan boord blijven bij Club Brugge? De interesse is er, voor een mogelijk winters vertrek.

“Als hij deze winter vertrekt, dan moet Sabbe blijven. Anders zou een verhuis naar Westerlo niet slecht zijn. Sabbe heeft zeker de kwaliteiten voor Club, maar Seys is nu gewoon top. En na De Cuyper heb je ook nog Meijer, hé.”