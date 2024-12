"Ik ben beledigd door alles wat ik hoor": is het niveau van de JPL beter dan sommigen doen denken?

De Jupiler Pro League heeft niet altijd een goede reputatie in het buitenland. Philippe Albert beschrijft onze competitie als grotendeels onderschat.

België wordt in Europa goed in de gaten gehouden als 'springplankcompetitie', toch wordt de JPL soms met een zekere neerbuigendheid bekeken. Meer in het algemeen wordt onze competitie door sommige spelers en analisten in de buurlanden gezien als een stap achteruit.

Philippe Albert vindt dat de Pro League niet op hetzelfde niveau staat als de Premier League of de Bundesliga, maar verwacht wel een beetje meer respect. "Onze vijf teams zullen de Europese winter in de warmte doorbrengen. En dat is wat me aan het lachen maakt als mensen zeggen dat onze competitie niet het niveau heeft", vertelde hij SudInfo.

"Als je terugkijkt op de voorbije jaren, zijn de Belgische clubs er, misschien niet zoals in de jaren 70 en 80, niet veraf. Kijk naar de spelers die onze competitie hebben verlaten en vergelijk hun aankoopprijs met hun doorverkoopprijs", vervolgde hij.

“Ik begrijp al die mensen niet die zeggen dat onze competitie waardeloos is. Nee, dat is het niet. Iets anders beweren is te kwader trouw en daar heb ik een hekel aan. Het is loze retoriek", klaagt de voormalige Rode Duivel.

"Ons niveau op clubniveau is niet zo slecht als mensen graag zeggen. Ik ben nog steeds beledigd door alles wat ik hoor, maar ons voetbal is geen Zwitserse kaas", besluit hij. Mogen onze Europese clubs hem gelijk blijven geven in de tweede helft van het seizoen.