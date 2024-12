Niemand wordt gespaard: hoe een Frans medium uithaalt naar Standard én de supporters van Anderlecht en Union

Buitenlandse media hebben vaak een scherpe blik op onze competitie, en So Foot vormt daar geen uitzondering op... Dat heeft het nog maar eens bewezen.

Het is altijd interessant om te lezen wat de buitenlandse media over onze competitie te zeggen hebben. Zo zette So Foot de toon toen het de Jupiler Pro League beschreef als “beter bekend om zijn faillissementen en rommelige format dan om zijn mooie spel”.

Terwijl het artikel begint met het prijzen van Genk voor zijn scouting en voorbeeldige financiële gezondheid, is het beeld meer gemengd als het gaat om andere toonaangevende clubs in de hoogste afdeling. Zelfs Union Saint-Gilloise krijgt er van langs.

So Foot roemt de mooie geschiedenis en waarden van de club, maar betreurt het feit dat "sommige tribunes worden ingenomen door opportunistische hipsters, sommigen onder hen voormalige Anderlecht-fans, die IPA-biertjes drinken en niet altijd drie spelers van het huidige team kunnen opnoemen." De Anderlecht-fan neemt ook de taart.

Zo vergelijkt So Foot hem met een Manchester United-fan: "Hij steunt de grootste club van zijn land, is ervan overtuigd dat deze informatie nog steeds relevant is in 2024 en beweert elke zes maanden of zo ‘terug te zijn’. Maar net als de Rode Duivels is Anderlecht al jaren een zieke club, die constant onder druk staat van de eigen supporters, en ze maken niemand meer echt bang op eigen bodem."

Wat Standard betreft, ligt de aandacht niet bij de supporters, maar bij het gebrek aan spektakel. Na alweer het vijfde 0-0 gelijkspel van het seizoen – dat bijna als een kleine overwinning werd gevierd – wordt de tactiek van Ivan Leko omschreven als “zwaar betonvoetbal, ongeacht of het tegen de koploper of de hekkensluiter is”. Is dat een overdreven oordeel? Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen.