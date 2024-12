Arnar Vidarsson richt zich tot kritische Gent-supporters en heeft duidelijke boodschap voor hen: "Dat zeg ik tegen de fans die ongeduldig zijn"

KAA Gent heeft het moeilijk op dit moment. De club verloor zijn laatste wedstrijd van het jaar met 1-3 van Union SG, maar daar blijft het ook niet bij.

De Buffalo's hebben er al heel wat moeilijke weken opzitten. Coach Wouter Vrancken kwam onder druk te staan, vooral na de 1-0 nederlaag tegen Larne in de Conference League.

De Noord-Ierse club had nog geen enkel punt gepakt in de League Phase, tot Gent op bezoek kwam. Door die nederlaag grepen ze ook nog eens naast een plaats in de top 8, waardoor er nog play-offs gespeeld zullen worden.

In de competitie staat KAA Gent op plaats zes, maar de resultaten zijn niet wat ze moeten zijn. Bij de supporters zorgt dit voor frustraties, wat logisch is ook. Arnar Vidarsson, Manager Sport bij de club, vindt dit ook niet meer dan normaal.

"Ik begrijp die mensen, zij willen het beste voor de club, wij ook. Ik zou me maar ongerust maken als zij helemaal tevreden zouden zijn met ons voetbal van de voorbije maanden", begint hij eerlijk bij het clubblad WigWam. "Maar ik moet als Manager Sport een aantal doelstellingen halen op de iets langere termijn, en het is belangrijk dat we die voormelde reorganisatie met een zekere sereniteit kunnen volbrengen."

"Paniek is uit den boze. Wij horen de kritiek wel, maar je moet als clubbestuur een strategie, een uitgestippelde lijn volgen. Dat gaat al eens gepaard met vallen en opstaan, met wedstrijden die verloren worden. Maar dat moet je erbij nemen zolang de uitgestippelde koers naar het uiteindelijke doel duidelijk blijft. Tegen de supporters die ongeduldig zijn zeg ik: ‘Hou vol, het komt goed!", besluit hij.