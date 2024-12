Dit hadden ze niet verwacht na Denkey: 'Cercle Brugge moet vertrek van andere sterkhouder vrezen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge is Kévin Denkey kwijt. De aanvaller gaat vanaf nu in de Amerikaanse MLS aan de slag.

In de twee wedstrijden die Cercle Brugge moest spelen na het vertrek van Kévin Denkey werd ongelofelijk goed duidelijk dat hij een grote impact op het spel had.

Maar de Vereniging moet het nu zien te doen zonder de Togolees. “Kévin was een aanvalslinie op zichzelf, daarmee trap ik een open deur in”, zegt Hannes Van Der Bruggen aan Het Laatste Nieuws.

“Zonder hem heeft ons team het moeilijker om doelgevaar te creëren, maar mankeerde het ons vooral aan balvastheid voorin. Het leek wel of we een pingpongwedstrijd speelden. We zagen de bal altijd maar weer onmiddellijk terugkeren en liepen voortdurend te zwemmen op het middenveld.”

Na het vertrek van Denkey naar Cincinnati FC dreigt er echter nog een vertrek van een sterkhouder tijdens de wintermercato. Ook Alan Minda zou wel eens een nieuwe ploeg gevonden hebben.

De aanvaller uit Ecuador zou volgens Trivela een aanbod op zak hebben van niemand minder dan Flamengo in Brazilië. Er zou al contact geweest zijn.

Volgens het medium is er een officiële vraag gekomen naar de voorwaarden voor een transfer. Hij ligt nog tot 2028 onder contract in het Jan Breydelstadion. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 6 miljoen euro.