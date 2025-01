Nog maar eens gokken: Standard vindt nieuwe centrale verdediger, met verleden in België, op onverwachte plek

Standard is besprekingen aan het voeren om een nieuwe centrale verdediger in huis te halen. Die besprekingen worden gevoerd met ... FC Versailles, de huidige werkgever van de 23-jarige Ibrahim Karamoko.

Sinds het begin van het seizoen kent Ivan Leko al ongeziene blessureproblemen in zijn verdediging. Souleyman Doumbia, Boli Bolingoli, Alexandro Calut, David Bates en Nathan Ngoy liggen allemaal in de lappenmand. Ibe Hautekiet, Bosko Sutalo en Henry Lawrence vormen de centrale as... als ze inzetbaar zijn.

Bijna elke week moet de Kroatische trainer van de Rouches wel puzzelen om een degelijk defensief compartiment in elkaar te timmeren. Dat is ook één van de redenen waarom Standard op zoek is naar een centrale verdediger die aan de linkerkant van de defensie kan spelen. Die speler zouden de Luikenaars nu vinden op het derde niveau in Frankrijk, volgens L'Équipe en journalist Loïc Tanzi.

Standard wil de gok nog eens wagen

Ibrahim Karamoko vertoeft niet in het plaatselijke kasteel, maar komt wel degelijk uit voor voetbalclub FC Versailles. In de Championnat National, het derde hoogste niveau in Frankrijk, staat Versailles veertiende. Het lijkt niet de meest verwachte plek om een versterking op te pikken. Standard lijkt nog eens een keertje de gok te willen wagen. Hopelijk voor de club is het de juiste.

Karamoko, een geboren Parijzenaar, heeft ook al bij Lille, Chievo, Torino, Guingamp en Virton gespeeld. Jawel, in het seizoen 2021-2022 werd hij door Guingamp verhuurd aan Virton. Karamoko heeft sinds het begin van dit seizoen twaalf wedstrijden gespeeld voor Versailles. Hij kan ook ingezet worden als defensieve middenvelder.

Vrij laag transferbedrag voor transfertarget Standard

Voor hem zou Standard 200 000 euro op tafel moeten leggen, inclusief bonussen. Versailles zou dan wel nog een percentage bedingen op het transferbedrag van een eventuele doorverkoop.