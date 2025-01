'RSC Anderlecht mikt hoog en heeft nu ook deze Spaanse versterking op het oog'

RSC Anderlecht gaat volop de Spaanse markt afspeuren, zoveel is de laatste dagen duidelijk geworden. Nieuwe sportief directeur Oliver Renard heeft daartoe duidelijke incentives gekregen. En daar horen een aantal potentiële deals bij.

De voorbije dagen zijn er al verschillende pistes de revue gepasseerd bij RSC Anderlecht en nu is er een nieuwe piste gelanceerd bij en voor paars-wit. Mourad El Ghezouani is de nieuwe speler die op de verlanglijst staat.

Centrale spits

Mourad El Ghezouani heeft een verleden bij Burgos, maar speelt momenteel bij Elche FC. De 26-jarige Marokkaanse centrumspits heeft nog bij de jeugd van Villarreal gespeeld en komt al jaren uit in de Spaanse competitie.

Afgelopen maanden was hij bij Elche FC al goed voor zeven doelpunten over alle competities heen. Daarmee is hij een van de sterkhouders van de ploeg uit de Spaanse tweede klasse.

2,5 miljoen euro?

Nu lijkt hij een van de opties om centraal voorin het mooie weer te maken in het Lotto Park. Volgens plaatselijke media uit Alicante is hij een van de mogelijke vertrekkers bij Elche FC.

De marktwaarde van de Marokkaan loopt in de miljoenen, de vraagprijs vanuit Spanje zou zo'n 2,5 miljoen euro zijn. Anderlecht zou daar niet eens zover willen van afwijken om er El Ghezouani bij te halen.