Thibaut Courtois wil verwijt niet meer horen: "Het excuus dat we veel geld verdienen, daar moeten ze mee stoppen"

Een verwijt dat Thibaut Courtois en andere toppers uit het voetbal vaak moeten horen, is dat ze duur betaalde profspelers zijn. Zeker in een debat over de kalender komt dat vaak naar voren.

Courtois heeft bij CNN zijn onvrede over de huidige voetbalkelander nog eens geuit: hij vindt dat spelers meer rust moeten krijgen. "Het gemakkelijke tegenargument is altijd: zo kun je meer geld verdienen. Ik denk niet dat ik meer geld verdien door meer matchen te spelen. Dat heeft niet altijd met elkaar te maken. Het excuus dat we veel geld verlienen, daar moeten ze mee stoppen."

Hij haalt de Nations League aan als voorbeeld. "In het interlandvoetbal is het cool dat je voor een trofee kan spelen in de Nations League en de kleinere landen kans maken om zich te kwalificeren voor het EK. Het probleem is dat de topspelers dan moeten spelen in september, oktober en november. Een bondscoach kan niet roteren en geen nieuwe dingen kan uitproberen, omdat elke match zo belangrijk is."

Courtois maakt vergelijking met NBA

Tedesco heeft dit duidelijk wel gedaan, met alle gevolgen van dien. Courtois kan ook begrjipen dat sommige spelers er geen problematiek in zien. "In een ploeg die één wedstrijd per week speelt, heb je geen probleem met een kalender. Voor de topspelers is het anders. Ik denk niet dat spelers er een probleem zou mee hebben om negen maanden voluit te gaan, als je twee maanden vakantie hebt, zoals in de NBA."

“The excuse of ‘you earn a lot of money’ has to be stopped.”



In an interview with @AmandaDCNN, Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois looked to the NBA for a solution to soccer’s calendar controversy.



Read more here: https://t.co/9d3Rsmdd6x pic.twitter.com/ogKZfkpzWK — CNN Sports (@cnnsport) January 1, 2025

Dat is volgens Courtois een model dat kan werken. "Als je je lichaam twee maanden kan laten rusten en één maand kan trainen, ben je meer klaar om negen maanden te spelen. Als je niet rust, dan stapelen de blessures zich op. Dit jaar heb je het WK voor clubs, volgend jaar heb je het WK, het jaar daarna is het weer iets anders. Er is geen rust voor spelers."

Courtois verwacht weinig veranderingen

Courtois maakt zich ondanks zijn betoog geen illusies. "Ik denk niet dat iemand luistert naar de spelers en denk op dit moment ook niet dat er iets zal veranderen. Het nieuwe WK voor clubs is iets boeiend, maar het is zo moeilijk om het op de juiste manier te integreren. We volgen allemaal de kalender die we krijgen."