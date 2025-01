Debuteren tegen zijn zoon en het vuur er weer in krijgen, de eerste woorden van Sergio Conceiçao bij AC Milan: "Heb je gezien hoe vaak ik in mijn carrière geschorst ben geweest?"

Het is officieel, Sergio Conceiçao is de nieuwe trainer van AC Milan. Samen met de voormalige Standard-spelers Siramana Dembélé en Vedran Runje, die deel uitmaken van zijn staf, zal de Portugese trainer zijn zoon Francisco tegenkomen in zijn eerste wedstrijd op de bank bij de Rossoneri.

Sergio Conceiçao had nog geen club gevonden sinds zijn vertrek bij FC Porto afgelopen zomer. Terwijl hij genoemd werd bij FC Nantes, heeft de Portugese coach uiteindelijk Paulo Fonseca vervangen aan het roer van AC Milan.

De voormalige speler van Standard tekende eerder deze week zijn contract, samen met twee andere voormalige Rouches. Siramana Dembele is zijn assistent-coach, Vedran Runje is de keeperstrainer. Conceiçao zal in zijn eerste wedstrijd tegenover Juventus staan waar een zekere Francisco speelt, zijn zoon.

"Ik heb vijf kinderen, we praten altijd met elkaar. Thuis is Francisco mijn zoon, maar op het veld zal hij slechts een tegenstander zijn zoals een ander", verklaarde hij tijdens zijn persconferentie.

Sergio Conceiçao wil AC Milan weer laten vlammen

"Ik wil een gepassioneerd team zien, met vuur in hun ogen. Dat is niet onderhandelbaar. Heb je al gezien hoe vaak ik ben geschorst in mijn carrière, omdat ik de wedstrijden met veel passie beleef. Ik vraag mijn spelers om hetzelfde te doen."

Sergio Conceiçao zal dus de zware taak hebben om de Rossoneri, die slechts achtste staan in de Serie A, weer op het juiste spoor te krijgen. "Het zou niet juist zijn als ik nu over de problemen van het team praat. Paulo Fonseca is een goede coach en een man die ik al lang ken. Verschillende factoren kunnen de situatie verklaren, en we mogen niet vergeten dat in Italië elke wedstrijd een echte uitdaging is", besloot de Portugees.