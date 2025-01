🎥 Nu al het doelpunt van 2025? Speler uit Engelse Championship doet monden openvallen met onwaarschijnlijke goal

Het nieuwe jaar is nog maar net van start gegaan en toch hebben we al een van de meest onwaarschijnlijke doelpunten van het jaar gezien. Die viel op nieuwjaarsdag al zelfs.

Toen nam Sheffield Wednesday het thuis op tegen Derby County in de Championship. De thuisploeg won die match ook met 4-2.

Maar het draaide vooral om de 2-0, die Josh Windass op het uur maakte. Hij zag de doelman wat ver uit zijn doel staan, en probeerde het ruim vanop zijn eigen helft, met succes.

Zo viel op 1 januari waarschijnlijk al het doelpunt van het jaar in de Engelse Championship. Het zal afwachten zijn, maar op dit moment zal hij ook op nummer één staan voor de Puskas Award.

You won't see a better strike in 2025 🤯@swfc's Josh Windass has already scored the @EFL's best goal of the year 🚀 #swfc pic.twitter.com/fkVVAF9tqN