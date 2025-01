Carl Hoefkens gaat Belg halen bij NAC Breda, die ooit nog voor 7 miljoen euro vertrok uit de JPL

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Carl Hoefkens verbaast in Nederland bij NAC Breda. De promovendus doet het bijzonder goed onder de Belgische coach. Deze winter zou de club zich kunnen versterken met nog een Belg.

Carl Hoefkens nam deze zomer het roer over bij NAC Breda, nadat de club promoveerde naar de Eredivisie. Momenteel staat hij op een knappe 10e plaats, waardoor het bestuur en de fans bijzonder blij zijn met Hoefkens.

Hij heeft nu zelfs inspraak bij de transfers van de club. Op zijn voorspraak zal er naar alle waarschijnlijkheid dan ook een Belg bij de club worden gehaald.

Volgens VI zal Maxim Busi overkomen van Stade Reims. De 25-jarige rechtsachter zal op vrijdag zijn medische tests afleggen.

Bij Stade Reims speelde hij dit seizoen nog geen enkele minuut. Busi maakte zijn profdebuut bij Charleroi, waar hij in totaal 43 wedstrijden speelde.

In 2020 trok hij voor bijna 7 miljoen euro naar het Italiaanse Parma. In januari 2022 werd hij verhuurd aan Stade Reims, en in de zomer van hetzelfde jaar maakte hij ook definitief de overstap. Zijn marktwaarde wordt nu op 1,2 miljoen euro geschat.