Beerschot hoopt op versterking vanuit Luik, Standard grijpt meteen in met speler uit Ligue 1

De 19-jarige Rwandese defensieve middenvelder Hakim Sahabo zal maandag naar Antwerpen reizen voor medische tests bij Beerschot. De jonge speler, die dit seizoen nog niet in actie kwam voor Standard, wordt mogelijk tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Antwerpse club.

Hakim Sahabo kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie voor Standard, maar speelde wel acht wedstrijden voor de beloften van de club, SL16. De jonge Rwandees had het seizoen goed kunnen beginnen, maar hij wist zich niet door te zetten in de A-kern van de Rouches.

De club uit Antwerpen hoopt hiermee zijn middenveld verder te versterken met de talentvolle Rwandese international. Het zou voor Sahabo een kans kunnen zijn om ervaring op te doen in de Jupiler Pro League.

Beerschot zou ook een bod van ongeveer 150.000 euro hebben gedaan voor een tijdelijke transfer van de jonge middenvelder, een bedrag dat Standard goed kan gebruiken voor andere versterkingen.

Versterking met Karamoko

In Luik is men uiteraard bezig met het versterken van de eigen kern, en de komst van Ibrahim Karamoko biedt de nodige zekerheid. De centrale verdediger komt over van de Franse club Auxerre en zal, naast het spelen in de driemansverdediging, ook de rol van defensieve middenvelder kunnen vervullen.

De komst van Karamoko zorgt niet alleen voor meer diepte in het team, maar ook voor meer keuze in het geval van blessures of schorsingen. Dit is precies wat Standard nodig heeft om zijn ambities voor de tweede helft van het seizoen te waar te maken.