Kevin De Bruyne verrast met uitspraak over zijn toekomst bij Manchester City

Kevin De Bruyne beleefde nog eens een leuke namiddag met Manchester City. De Citizens wonnen met 4-1 van West Ham. Na afloop deed de Rode Duivel een opvallende uitspraak over zijn toekomst.

Manchester City heeft voor het eerst in lange tijd nog eens twee wedstrijden na elkaar kunnen winnen. Voor Kevin De Bruyne was het nog iets specialer: hij speelde zijn 400e match in het shirt van City.

Na afloop bleef hij voorzichtig. "Dit is een kleine stap voorwaarts", begon hij volgens Het Laatste Nieuws. "Ik begrijp wel niet waarom het publiek nerveus werd."

"We hebben het maximum gegeven, maar het niveau moet hoger. We zitten nog altijd onder ons normaal spelpeil. Iedereen zei de voorbije jaren” ‘City wint alles, het moet makkelijk zijn.” Maar dat is het dus niet", gaat hij verder.

KDB was alweer goed voor een assist. Het is duidelijk dat City hem sowieso heel goed kan gebruiken, alleen loopt zijn contract binnenkort af. Toen het over zijn toekomst ging reageerde hij opvallend.

"I don’t care. Maakt me niet uit. Ik probeer gewoon mijn oude niveau terug te vonden. Ik voel me iedereen week beter worden. Ik kan weer 90 minuten aan. De voorbije maanden heb ik afgezien met die blessure", klinkt het nog.