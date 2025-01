Romelu Lukaku schittert en steelt de show: Napoli legt zware druk op Atalanta

Napoli heeft zaterdag een overtuigende overwinning geboekt op verplaatsing tegen Fiorentina. De club pakt hiermee voorlopig een voorsprong van drie punten op Atalanta.

Romelu Lukaku is het jaar uitstekend begonnen. Zaterdag, tijdens de overwinning van Napoli uit bij Fiorentina (0-3), scoorde de Rode Duivel zijn 7e doelpunt van het seizoen, vanop de stip.

Lukaku verdubbelde zo de voorsprong na de rust, in de 54e minuut. David Neres had de score al geopend in de 29e minuut... op aangeven van Lukaku zelf.

Scott McTominay maakte er vervolgens nog 0-3 van in de 68e minuut. In minuut 73 mocht Lukaku gaan rusten. Iets later in de wedstrijd kwam Cyril Ngonge in het veld bij Napoli, als vervanger van Neres.

Met deze overwinning zet Napoli druk op Atalanta, dat later op de avond naar Udinese trekt en dus (even?) drie punten achterstand zal hebben. Als er niet gewonnen wordt, zullen Charles De Ketelaere en zijn team niet meer bovenaan staan in het klassement.

Eerder op zaterdag deelden Venezia en Empoli de punten (1-1), met opnieuw een doelpunt van voormalig Anderlecht-speler Sebastiano Esposito voor Empoli. Belg Joël Schingtienne bleef op de bank bij Venezia.