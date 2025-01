Will Still geïrriteerd door turbulente transferperiode bij RC Lens: Samba, Butez en vertrekkende verdedigers

Will Still en RC Lens gingen onderuit tegen Toulouse in hun eerste wedstrijd van het jaar. Na de wedstrijd uitte de trainer zijn teleurstelling over de vertrokken spelers aan het begin van de transferperiode.

RC Lens, momenteel zevende in de Ligue 1, had zondag tegen Toulouse de kans om terug te keren naar de Europese plaatsen. Echter, door een zwakke aanval en een rode kaart voor Pereira Da Costa in de laatste dertig minuten, werd de ploeg verslagen door voormalig Pro League-spelers Aron Donnum, Mark McKenzie en Yann Gboho.

Deze nederlaag is een extra frustratie voor coach Will Still en Lens, die al worstelen met een moeilijke transferperiode. Brice Samba, de eerste doelman, heeft aangegeven de club te willen verlaten en zal niet meer spelen totdat zijn vertrek geregeld is.

Ook centrale verdedigers Abdulkodir Khusanov en Kevin Danso staan op het punt om te vertrekken. Met slechts 19 doelpunten in 16 wedstrijden heeft Lens het offensief niet op orde en verliest het bovendien belangrijke spelers in de verdediging.

Will Still uitte zijn frustratie over de transferperiode na de nederlaag tegen Toulouse. Hij gaf aan dat de financiële situatie van de club het moeilijk maakt om versterkingen aan te trekken. "Er is een financiële realiteit binnen de club die gerespecteerd moet worden, en ik respecteer die. Natuurlijk frustreert het me, ik wil wedstrijden winnen en voor 25 miljoen euro spelers aantrekken, maar dat is simpelweg niet mogelijk", zei de coach bij DAZN.

Ondanks de uitdagingen blijft Still vastbesloten om het beste uit zijn spelers te halen. In het Stade Bollaert zal hij wel wonderen moeten verrichten als Lens dit seizoen nog Europa wil bereiken.