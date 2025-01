Moet hij de vervanger van Zanka worden? Anderlecht heeft oog laten vallen op verdediger uit La Liga

Anderlecht is dringend op zoek naar een nieuwe verdediger tijdens deze transferperiode. Paars-wit zou zijn oog hebben laten vallen op Nobel Mendy.

Met de nieuwe blessure van Jan Vertonghen en het waarschijnlijke vertrek van Zanka naar LA Galaxy, maakt Anderlecht geen geheim van de noodzaak om minstens één extra centrale verdediger aan te trekken in de komende dagen.

Volgens het Spaanse medium Revelo heeft paars-wit zijn oog laten vallen op Nobel Mendy, een jonge Frans-Senegalees die uitkomt voor Real Betis.

De club betaalde deze zomer 900.000 euro om de 19-jarige speler te halen bij Paris FC, nadat ze hem zes maanden eerder al op huurbasis hadden gehad. Hij heeft echter nog geen enkele minuut gespeeld in de Spaanse competitie.

Mendy stond een keer in de basis in de Conference League en een keer in de Copa del Rey. Voor de rest heeft hij zijn speeltijd te danken aan wedstrijden bij het B-team. Anderlecht zou hem willen gebruiken in de tweede helft van het seizoen.

Hij is een linksvoetige verdediger, wat hem extra interessant maakt voor paars-wit. Mendy herstelt momenteel van een knieblessure die hem een maand aan de kant heeft gehouden. Hij wekt ook interesse op van Ligue 1-teams.