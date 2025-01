Op wat voor manier! Sérgio Conceição wint meteen eerste prijs bij AC Milan na onwaarschijnlijke comeback tegen stadsrivaal Inter Milan

AC Milan heeft maandagavond de Italiaanse Supercoppa gewonnen, en op wat voor manier. Sérgio Conceição pakt na een week zo ook zijn eerste prijs bij de club.

Lang heeft Sérgio Conceição niet moeten wachten op zijn eerste prijs bij AC Milan. Na een onwaarschijnlijke ommekeer heeft Milan de Italiaanse Supercoppa nog eens kunnen winnen.

Dit gebeurde uitgerekend tegen Inter Milan. De wedstrijd ging wel door in Riyad, de Saudische hoofdstad. Na een mindere eerste helft kwam Inter op voorsprong door een goal van Martinez.

Kort na de rust maakte Taremi en 2-0 van en de wedstrijd leek al bijna gedaan te zijn. Maar Theo Hernandez had andere plannen. Hij knalde een vrije schop binnen in minuut 52 en maakte er 2-1 van.

De wedstrijd kwam toen pas echt op gang, met kansen langs beide kanten. Inter kwam nog héél dicht bij een doelpunt, maar de bal werd op de lijn gered. Toch was het Milan dat tien minuten voor het einde nog op gelijke hoogte kwam door een knap schot van Pulisic.

We leken af te stevenen op strafschoppen, maar dat was buiten invaller Tammy Abraham gerekend. Die scoorde in minuut 90+3 nog de 2-3, waarna de comeback compleet was. Zo haalt Sérgio Conceição een week na zijn aanstelling als hoofdcoach al zijn eerste prijs binnen bij AC Milan.