Hij heeft zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht gespeeld... David Hubert heeft er wel problemen door

De blessure van Jan Vertonghen is op alle vlakken een kleine ramp voor RSC Anderlecht. Donderdag tegen Beerschot en zondag tegen Club Brugge zal David Hubert weer zijn trukendoos moeten bovenhalen.

U hoeft er niet meer op te rekenen dat Mathias Zanka Jørgensen deze week nog op het veld bij Anderlecht staat. De 34-jarige Deen heeft zelf aangegeven liever niet meer te spelen met het oog op zijn transfer naar LA Galaxy.

Na de laatste thuismatch tegen Dender had hij toch niet veel zin meer om voor paars-wit te spelen. Dat uitfluiten door het Anderlecht-publiek na de 2-2 heeft wonden geslagen.

Zanka geen optie meer

En dus moet coach David Hubert zijn verdediging opnieuw reorganiseren. De Brusselse club heeft dringend behoefte aan versterking achterin. Vertonghen verzwikte zijn enkel tijdens de eerste training van het nieuwe jaar en is minstens een maand uitgeschakeld.

Zijn afwezigheid is een flinke tegenslag voor Hubert. De Belgische international had eindelijk zijn weg teruggevonden na langdurige blessureproblemen, maar zijn herstel wordt opnieuw vertraagd.

Met Zanka Jørgensen, die teleurstelt sinds zijn komst van Brentford, lijkt het bijna zeker dat de Deen zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht al heeft gespeeld. Hij trainde de voorbije dagen ook niet mee met de groep.

Zonder Vertonghen en Zanka moet Hubert op zoek naar alternatieven. Leander Dendoncker, die veelzijdig inzetbaar is, kan weer een optie zijn in het centrum van de verdediging. Dendoncker speelde al eerder als centrale verdediger, maar zijn eerdere rol als invaller op die positie was niet zonder kritiek, met als gevolg twee pijnlijke nederlagen tegen Racing Genk en Club Brugge.

Augustinsson?

Met de beperkte keuzes in het centrum van de verdediging kijkt Anderlecht naar de jeugd. Nunzio Engwanda en Amando Lapage, de twee Neerpede-boys, hebben al speelkansen gekregen, maar het is nog niet zeker of zij in de belangrijke wedstrijden in de basis zullen staan.

Al lijkt Engwanda wel klaar om die rol op zich te nemen. Maar met twee tieners - Simic is ook nog maar 19 - in het hart van de verdediging spelen, is niet meteen wat Hubert voor ogen heeft. Augustinsson naar het centrum schuiven lijkt dan ook nog een optie te worden als het experiment met Dendoncker is afgevoerd.