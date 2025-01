CIES komt met honderd meest waardevolle spelers naar buiten: Real Madrid-sterkhouder op één, maar er deze vier Rode Duivels staan ook in die lijst!

Jude Bellingham is de meest waardevolle voetballer ter wereld. De waarde van de sterkhouder van Real Madrid wordt geschat op ruim 250 miljoen euro. Loïs Openda is dan weer de meest waardevolle Belg.

Het is CIES die met een lijst van de honderd meest waardevolle voetballers naar buiten is gekomen. Waarom ze dat kunnen stellen? Het onderzoeksbureau wordt wereldwijd gezien als dé autoriteit als het gaat om cijfers en statistieken op voetbalgebied.

Met stip op nummer één: Jude Bellingham met een waarde van 251,4 miljoen euro. Erling Braut Haaland en Vinicius Junior volgen met waardes van respectievelijk 221,5 miljoen euro en 205,7 miljoen euro.

De eerste Belg vinden we terug op plaats 35. Loïs Openda van RB Leipzig is volgens het onderzoeksbureau 94 miljoen euro waard. Maar de aanvaller is niet de enige landgenoot in de lijst van honderd namen.

Met Openda, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere en Amadou Onana staan er vier landgenoten in de top honderd van meest waardevolle spelers. Opvallend: het zijn stuk voor stuk namen uit de zogenaamde Nieuwe Generatie van de Rode Duivels.

Benieuwd naar de volledige lijst? Die kan je HIER raadplegen!