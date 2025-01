Na zes maanden in Duitsland: de Premier League lonkt nu al naar Arthur Theate

Arthur Theate maakt indruk in Frankfurt. En zijn prestaties vallen niet alleen in de Bundesliga op.

Afgelopen zomer was een drukke periode voor Arthur Theate. De Luikenaar stond op het punt om naar Saoedi-Arabië te trekken, voordat zijn transfer naar Al-Ittihad op het laatste moment afketste.

Hij werd toen gelinkt aan verschillende clubs in de Premier League, maar uiteindelijk verliet hij Stade Rennes om naar Eintracht Frankfurt te trekken. En hij heeft zich daar meteen weten te vestigen.

Of het nu op de linksachter is, in een rol vergelijkbaar met die waarin Domenico Tedesco hem al bij de Rode Duivels heeft opgesteld, of centraal achterin, de 24-jarige verdediger speelt zijn wedstrijden. Hij werd zelfs opgenomen in de top 5 van beste centrale verdedigers in de Bundesliga door het tijdschrift Kicker.

Gaat Arthur Theate weer van club veranderen?

Volgens Fabrizio Romano heeft Theate al interesse gewekt van verschillende clubs uit de Premier League, informatie die hij deelde via zijn Instagram-story. De voormalige speler van KV Oostende heeft dus zeker gewonnen (op sportief vlak) door in Europa te blijven.

Maar Fabrizio Romano bevestigt dat een vertrek bij Frankfurt niet zomaar aan de orde is: hij is er pas zes maanden, er is geen intentie om hem deze winter te verkopen. Door slechts een contract van twee jaar te tekenen, heeft Arthur Theate echter wel de deur open gezet voor een mogelijke transfer komende zomer. Een zaak om in de gaten te houden.