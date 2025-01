Challenger Pro League-club zit op schuldenberg van 44 miljoen, maar er zit een plan achter: "Het zal op termijn renderen"

Lommel SK kampt met een schuldenberg van 44 miljoen euro, waarvan 8,5 miljoen het afgelopen seizoen werd opgetekend. Financieel directeur Nick Rondelez blijft ondanks de rode cijfers optimistisch.

Rondelez beseft dat Lommel op dit moment in grote mate afhankelijk is van eigenaar City Football Group. “City Football Group (CFG) is geen onuitputtelijke bron van cash, maar op termijn moeten we zelfbedruipend worden", zegt hij in HBvL.

Rondelez erkent dat de club op papier ongezond oogt. “Als je puur naar het gecumuleerde verlies kijkt, dan lijkt de club ongezond. Maar CFG nam Lommel in 2020 over met een duidelijk investeringsplan. Tegenover die verliezen staan belangrijke activa, zoals spelersmateriaal. Transfers van spelers zoals Vinicius Souza en Manfred Ugalde hebben al geld opgeleverd, en ook het nieuwe trainingscomplex is een waardevolle investering.”

Het businessplan draait om financiële onafhankelijkheid. “Promotie naar de Jupiler Pro League en uitgaande transfers zijn essentieel", legt Rondelez uit. “Iedere Belgische club moet transfers gebruiken om de put te vullen. Voor ons is dat een strategisch doel op middellange en lange termijn. Op korte termijn zal dat niet lukken, maar ik geloof erin dat we dat doel kunnen bereiken.”

CFG biedt voorlopig financiële stabiliteit, maar Lommel moet uiteindelijk op eigen benen staan. “Het is een uitdaging, maar ik hou ervan. Anders zat ik hier niet meer. Lommel SK wacht een mooie toekomst, alleen is er tijd nodig om daar te komen.”

Rondelez sluit af met een boodschap aan de supporters: “Ik begrijp dat het beeld er nu niet rooskleurig uitziet, maar ik kan iedereen verzekeren dat er een doordacht plan achter de cijfers schuilt. De investeringen van vandaag zullen op termijn renderen.”