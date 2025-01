🎥 Kat Kerhofs zwaar onder de indruk: zoontje Ciro steelt de show, heel uitvak schreeuwt zijn naam

Ciro Mertens, het zoontje van Dries Mertens en Kat Kerkhofs, is een ster bij Galatasaray. Hij veroverde afgelopen weekend de harten van de Turkse fans nog wat meer.

Galatasaray moest het opnemen tegen Basaksehir en won de wedstrijd met 1-2. Maar het was vooral Ciro die opnieuw in de schijnwerpers werd gezet.

Toen zijn moeder, Kat Kerkhofs, samen met Ciro naar het uitvak liep, begonnen de fans massaal zijn naam te scanderen: “Ciro! Cirooo!”

De 2-jarige Ciro is inmiddels een ware chouchou geworden van de Galatasaray-fans. Ciro’s populariteit blijkt wel uit de reactie van de fans, die de naam van het jonge kind uit volle borst zongen. Het gebaar maakte vooral indruk op moeder Kat, die zichtbaar ontroerd was door de aandacht.

🥰 Tribünlerin çağrısına dayanamayan Kat Kerkhofs, Ciro Mertens'i Galatasaray taraftarlarının olduğu bölüme götürüyor.pic.twitter.com/YSYhzkaxuI — Parçala Aslanım (@ParcalaAslanim) January 13, 2025

De liefde voor Ciro is uiteraard wederzijds. De jonge Mertens droeg tijdens de wedstrijd een bodywarmer in de kleuren van Galatasaray, wat de band tussen de club en de familie verder versterkt. Het lijkt erop dat Ciro’s plaats in de harten van de fans van de club meer dan veilig is.

Dries Mertens zelf werd in de wedstrijd tien minuten voor tijd gewisseld, terwijl Michy Batshuayi pas in de 92e minuut het veld betrad. Maar voor de fans was het vooral Ciro die de aandacht trok.