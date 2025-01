Marc Wilmots is snoeihard over dossier rond Domenico Tedesco: "Dit is schandalig"



Word fan van België! 2559 We zijn halverwege januari en Domenico Tedeso is nog steeds bondscoach. De beslissing over zijn toekomst blijft uitgesteld worden, wat voor niemand goed is. Week na week wordt het lot van Domenico Tedesco steeds duidelijker. Er komen steeds meer geruchten naar buiten over onderhandelingen met mogelijke opvolgers. Een allesbehalve gezonde situatie die Marc Wilmots aan de kaak stelt. "Het is schandalig! De manier van handelen is schandalig. Ten opzichte van Tedesco, denk ik dat de zaken duidelijk zijn, iedereen heeft het begrepen. Zelfs de namen van degenen met wie onderhandeld wordt komen naar buiten", vertelde hij bij La Tribune. De KBVB in de val gelokt? Onze voormalige bondscoach vindt dat de KBVB duidelijkheid moet verschaffen door zijn ontslag snel aan te kondigen. "Ik denk dat er eerlijkheid moet zijn in de onderhandeling. Ze zijn hier al heel slecht aan begonnen, ik weet niet waarom ze het niet aankondigen." Heeft de bond zichzelf in de voet geschoten door het contract van Tedesco al voor het EK te verlengen? "Ze hebben goed gedaan door dat te verlengen. Maar er hadden doelen en clausules moeten worden toegevoegd. Nu wil iedereen een beetje duidelijkheid, de pers, de spelers. De communicatie is afschuwelijk slecht."



