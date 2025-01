'Anderlecht heeft tweede defensieve versterking op het oog en wil... Deen (!) van veertien miljoen euro oppikken bij Galatasaray'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht huurt Adryelson tot het einde van het seizoen van Olympique Lyonnais. De komst van de Braziliaanse verdediger is echter geen eindpunt voor paars-wit. Het vizier wordt ingesteld op Istanboel.

Volgens de Turkse media is RSC Anderlecht in de markt voor Victor Nelsson. De 26-jarige Deen is niet langer zeker van zijn basisplaats bij Galatasaray SK.

Meer zelfs: volgens diezelfde Turkse bron bood paars-wit zeven miljoen euro om Nelsson naar Brussel te halen. Het bod werd door Galatasaray van tafel geveegd.

Cim Bom Bom betaalde in 2021 nog zeven miljoen euro aan FC Kopenhagen voor de 16-voudig Deens international. Transfermarkt schat zijn marktwaard ondertussen op veertien miljoen euro.

Anderlecht bevestigde vandaag de komst van Adryelson. Toch is paars-wit nog steeds op zoek naar verdedigende versterking.

Defensieve versterking is broodnodig

De (nieuwe) blessure van Jan Vertonghen en het vertrek van Zanka zorgen ervoor dat de Belgische recordkampioen op defensief vlak geen overschot heeft. Olivier Renard speurt alvast de markt af.