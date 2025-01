Cristiano Ronaldo heeft zijn keuze gemaakt: 'Ondanks concrete interesse van drie (!) clubs tekent CR7 héél lucratrief nieuw contract'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cristiano Ronaldo heeft zijn voetbaltoekomst vastgelegd. De Portugese ster staat op het punt om zijn krabbel te zetten onder een nieuw contract.

Cristiano Ronaldo gaat zijn contract bij Al Nassr FC verlengen tot medio 2026. Op die manier zal CR7 via Saoedi-Arabië naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico trekken.

De contractverlenging legt de Portugees geen windeieren. Ook volgend seizoen zal hij 277 miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. Dat wordt bevestigd door de Saoedische media.

Al Nassr twijfelde geen ogenblik om de voorwaarden van het huidige contract opnieuw aan te bieden. De 39-jarige aanvaller zit dan wel in de nadagen van zijn carrière, maar het Saoedische voetbal leunt simpelweg op hem.

Opvallend: LA Galaxy, LA FC en New York Red Bulls hadden de afgelopen maanden contact met Ronaldo. De Amerikaanse clubs kwamen nooit in de buurt van de bedragen die CR7 in het Midden-Oosten opstrijkt.

Wanneer stopt Cristiano Ronaldo met voetballen?

Ronaldo gaf de voorbije maanden meermaals aan dat hij met Portugal naar het WK in 2026 wil. Of dat ook effectief zijn laatste kunstje zal zijn? Met CR7 weet je nooit…