'Mondeling akkoord is gevonden: STVV pakt uit en gaat ex-speler van Antwerp en KRC Genk weer naar de JPL halen'

STVV zal nog tegen de degradatie moeten vechten. De Truienaars zijn erg actief op de transfermarkt en staan dicht bij de komst van een ex-speler van Antwerp en KRC Genk.

STVV beleeft echt niet zijn beste seizoen. De Limburgers staan momenteel 14e in de stand met 22 punten. Afgelopen weekend pakten ze wel drie gouden punten op het veld van KVC Westerlo.

Er werd al versterking gehaald, maar ze zijn nog niet klaar op de transfermarkt. De club zou dicht bij de komst van een voormalige speler van Antwerp en Genk staan.

Zo meldt Het Belang van Limburg dat STVV een mondeling akkoord heeft met Simen Juklerod. Het is de bedoeling dat de 30-jarige flankverdediger definitief overkomt.

Momenteel is hij nog actief bij het Noorse Valerenga. Dat is dezelfde club die hem in 2018 naar Antwerp liet vertrekken.

In 2021 maakte hij transfervrij de overstap naar KRC Genk, al was dat geen groot succes. De Noorse verdediger keerde een jaar later weer terug naar zijn thuisland.