Volgens Filip Joos hoeft de grasmat van Beerschot niet per se vervangen te worden: "Als je dat elke week één keer doet..."

De grasmat in het Olympisch Stadion van Beerschot is de afgelopen dagen het gespreksonderwerp geweest. Tegen zowel Anderlecht als Antwerp was het zichtbaar duidelijk dat de grasmat dringend aan vervanging toe is.

In de podcast 90 Minutes sprak sportcommentator Filip Joos over de invloed van het slechte veld bij Beerschot. “Ik vind wel dat Beerschot in die twee wedstrijden, raar genoeg voor een ploeg die laatste staat, heeft getoond dat je er toch op kunt voetballen." Joos legde uit dat het spelen op een moeilijker veld, zoals dat van Beerschot, kan helpen bij de technische ontwikkeling van spelers. Hij verwees daarbij naar de jeugdopleiding van AZ, waar de jeugd verplicht één keer per week traint op een soortgelijk veld als dat van Beerschot. "Als je dat elke week één keer doet, scherp je je techniek aan. Dat is goed voor de ontwikkeling", besluit Joos. Nieuwe grasmat op komst Ondanks het advies van Filip Joos heeft Beerschot toch besloten om een nieuw grasmat aan te leggen. De grasmat is slechts één van de vele stappen die Beerschot onderneemt. Onder leiding van de nieuwe CEO Steve Nuyts zullen er ongetwijfeld meer veranderingen volgen. Beerschot heeft aangegeven dat het nieuwe veld klaar zal zijn voor de eerstvolgende thuiswedstrijd op 26 januari, wanneer de club het opneemt tegen Union. De eerste wedstrijd op het vernieuwde gras zal ongetwijfeld een speciaal moment zijn voor de club, die hoopt dat het nieuwe veld een positief effect zal hebben op het seizoen.