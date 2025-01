Hij heeft de Gentse fans bijzonder veel plezier bezorgd: Laurent Depoitre zet een punt achter zijn spelerscarrière

Laurent Depoitre zet een punt achter zijn spelerscarrière. Zijn laatste wedstrijd speelde hij dus als kapitein van KAA Gent.

Laurent Depoitre is niet langer profvoetballer. De Belgische spits heeft een mooie carrière achter de rug en was actief bij KAA Gent, KV Oostende, FC Porto en Huddersfield. Verder speelde hij nog bij Doornik, Péruwelz en Eendracht Aalst.

Vooral bij KAA Gent zal hij als een held herinnerd worden. In twee verschillende periodes speelde hij 253 wedstrijden bij de Buffalo's. Hij had ook een groot aandeel in de titel van 2014/2015.

"Ik wachtte op het einde van de transferperiode", begon hij bij La Dernière Heure. "Omdat ik een vrije speler was, kon ik ook nog steeds in september of oktober bij een club tekenen. Maar ik vond niets in het buitenland of in België dat mij zin gaf om door te gaan."

"Ik heb mezelf dan ook de vraag gesteld en ik denk dat het nu duidelijk is dat ik ga stoppen. Tenzij er op het laatste moment nog iets leuks in het buitenland uit de bus komt, wat dan meer in het teken van het leven daar dan voetbal zal staan. Mijn carrière is voorbij", gaat hij verder.

Zijn laatste wedstrijd speelde hij dus op 25 mei 2024, de 2-0 zege tegen STVV. Hij kreeg nog wel aanbiedingen. Eendracht Aalst deed hem nog een voorstel, maar daar ging hij niet op in.

"Ik wilde geen klasse lager gaan spelen. Of de voorstellen waren niet meteen concreet. Ik was fit en beschikbaar, maar op den duur ben ik mijn trainingen gaan afbouwen", besluit Depoitre.