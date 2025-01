Nieuwe spits heeft duidelijke ambities bij Zulte Waregem: Kan hij binnenkort de echte held worden richting promotie?

Sinds zijn recente overgang van Rapid Wien naar Zulte Waregem is de 21-jarige Tobias Hedl, een Oostenrijkse spits, vastbesloten om zijn stempel te drukken in de Challenger Pro League. Promotie naar de Jupiler Pro League is het ultieme doel.

Hedl was snel overtuigd van zijn keuze voor Zulte Waregem. “Toen ik de club bezocht, wist ik meteen dat dit de juiste plek voor mij was”, zegt hij in Het Nieuwsblad. De Oostenrijker is onder de indruk van de club en de sfeer die er heerst. Hedl is ook verrast door de meertaligheid van de mensen in België, wat hem helpt om zich snel thuis te voelen. Hedl ziet Zulte Waregem als een plek waar hij zich verder kan ontwikkelen. Hij wil zich verbeteren als speler, vooral op het gebied van koppen. Het belangrijkste doel van Hedl is om samen met Zulte Waregem te promoveren. "Mijn eerste doel is duidelijk: de promotie realiseren." Hoewel Hedl geen specifieke doelstellingen voor zichzelf stelt, is hij vastbesloten om zijn kans te grijpen wanneer deze zich voordoet. “Ik verwacht niet meteen een basisplaats, maar ik ben bereid hard te werken om die kans te krijgen”, besluit hij.