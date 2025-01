SK Roeselare zet alles op de titel na spectaculaire wintertransfers

SK Roeselare is klaar voor de tweede helft van het seizoen, al blijft de titelstrijd in de tweede afdeling VV A een zware uitdaging. De winterstop bood de gelegenheid om zich te hergroeperen, maar Roeselare weet dat er nog veel werk te doen is om het kampioenschap binnen te halen.

Verdediger Rens Verhooghe had graag nog een oefenwedstrijd gespeeld, maar het slechte weer stak daar een stokje voor. Desondanks is de focus duidelijk: met de komst van ervaren spelers zoals Alessio Staelens en Masis Voskanian, hoopt Roeselare sterker uit de winterstop te komen. "We krijgen er twee extra spelers bij die het niveau zeker aankunnen. Dat kan de ploeg alleen maar ten goede komen", zegt Verhooghe in Het Nieuwsblad. De nederlaag tegen Zelzate ligt inmiddels achter de ploeg. "Het was doodjammer, maar de winterstop kwam meteen na de wedstrijd, dus die nederlaag bleef niet lang hangen", legt Verhooghe uit. De focus ligt nu op de komende maanden, waarin de concurrentie, vooral Zelzate en Harelbeke, niet stil zal zitten. “Het zal een harde strijd worden, maar we blijven gefocust op ons doel”, aldus de aanvoerder van Roeselare. In de komende wedstrijden moet Roeselare oppassen voor verrassingen. "We verloren in de heenronde van RC Gent, de rode lantaarn. We kunnen ons geen cadeaus permitteren, tegen iedere tegenstander moeten we bikkelen”, benadrukt Verhooghe.