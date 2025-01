RSCA Futures hoopt op winst tegen La Louvière: Kan de nieuwste aanwinst meteen het verschil maken?

RSCA Futures begint het nieuwe jaar zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen La Louvière, de nummer twee in de stand van de Challenger Pro League. Het team van coach Jelle Coen heeft zich versterkt met de 18-jarige Malinese flankaanvaller Ibrahim Kanate.

Kanate, die eerder speelde voor de Malinese jeugd en indruk maakte op het U17-WK, heeft een contract van vijf jaar getekend bij RSCA Futures. Coach Coen is in Het Nieuwsblad blij met zijn komst. “Kanate is snel en sterk. Hij kan ons echt helpen in de aanval.”

Er wordt echter vraagtekens gezet bij de versterking van het team. Door veel blessures bij de A-selectie, hebben enkele jonge spelers hun kans gekregen bij het eerste elftal. “Het is goed voor hen om zich te ontwikkelen bij de A-ploeg", klinkt het bij Coen.

RSCA Futures heeft een druk schema voor de komende weken. Dinsdag spelen ze tegen Southampton in een Europese jeugdcompetitie, en daarna volgen wedstrijden tegen Patro Eisden en de uitgestelde match tegen Jong Genk.

Toch is trainer Coen tevreden over de voorbereiding. “Onze winterstage in Nederland en de oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo hebben ons goed voorbereid.”

De uitwedstrijd tegen La Louvière is een grote test voor de jonge ploeg. La Louvière staat tweede en heeft veel ervaring. Coen is nog niet vergeten hoe La Louvière in hun vorige ontmoeting met 1-2 won: “We speelden goed, maar verloren. We willen dit keer winnen.”