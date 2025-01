Marc Degryse zegt wat Rode Duivels echt nodig hebben en verwijst naar... Roberto Martinez

Domenico Tedesco is niet langer bondscoach van de Rode Duivels. Het is uitkijken wie Vincent Mannaert uit zijn hoed tovert als opvolger.

Het verhaal van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels is sinds vrijdag officieel voorbij. Een ontslag is één iets, een opvolger vinden is nog een ander paar mouwen.

“De Rode Duivels hebben nu nood aan iemand die op lange termijn denkt, en een jaar of drie voor stabiliteit kan zorgen”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

De analist haalt er plots een vorige bondscoach bij in zijn betoog. “Zoals Roberto Martínez dat heeft gedaan. Een bondscoach die verder kijkt dan het WK 2026, ook al naar het EK 2028.”

Het profiel is duidelijk voor Degryse. “Het zal iemand met een internationale status moeten zijn, die deze groep kan overtuigen met zijn charisma en palmares. Een winnaarstype.”

De vergelijking met Club Brugge komt er ook heel erg snel. “Mannaert wil er de mindset inkrijgen die hij ook bij Club Brugge heeft geïmplementeerd. België heeft weer nood aan een bondscoach die een herkenbare ploeg opstelt, en met een duidelijke visie speelt.”

Ook de relatie met de supporters wordt heel erg belangrijk. “Eentje waar fans en spelers zich mee kunnen vereenzelvigen, en weer voelen dat we tegen iedereen kans maken.”