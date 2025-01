Kevin De Bruyne moet belangrijke beslissing nemen en praat over zijn toekomst: "Er zal alvast iets gebeuren..."

Kevin De Bruyne staat binnenkort voor een belangrijke beslissing. Zijn contract loopt na dit seizoen af en hij heeft nog geen akkoord over een contractverlenging, verre van zelfs.

De toekomst van Kevin De Bruyne blijft onzeker. Zijn contract loopt binnenkort af, en dus zal hij ook een belangrijke keuze moeten maken.

Of hij verlengt bij Manchester City, of hij zoekt andere oorden op. De Rode Duivel wordt gelinkt aan een transfer naar Saudi-Arabië of de MLS.

Voorlopig ontkent De Bruyne enig contact met City over zijn toekomst. "Ik heb nog niet met de club gesproken. Ik wilde eerst herstellen en het gaat beter, dus ik ben blij", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"We zullen wel zien, er zal alvast iets gebeuren", gaat hij verder. "Ik voel me beter, dat is duidelijk. Het was een vervelende blessure, maar ik heb het gevoel dat ik steeds beter word, mijn conditie terug op het peil aan het krijgen ben en de manier waarop ik loop verbeterd."

Onlangs tekende spits Erling Haaland nog een monstercontract tot 2034 bij de Citizens. Zou dit KDB beïnvloeden om zelf ook nog wat langer bij de club te blijven?