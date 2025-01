📷 OFFICIEEL Staartploeg uit Challenger Pro League haalt spits weg uit eerste klasse

Francs Borains wil volop strijden voor het behoud in de Challenger Pro League. Daarom trekt de club nu een nieuwe spits aan.

Het gaat om Lucas Lima. De Zweed, die echter geboren werd in Rio de Janeiro, komt over van de Noorse eersteklasser Fredrikstad. Hij tekende een contract voor 2,5 seizoenen.

De 22-jarige Lima werd vorig seizoen door zijn moederclub gestald bij de Zweedse tweedeklasser Utsiktens. Daar was hij goed voor acht goals in 32 wedstrijden.

Lima moet voor de nodige doelpunten zorgen bij Francs Borains. Na zestien speeldagen staat de club op een twaalfde plaats.

Ze tellen vijftien punten achter hun naam. Dat zijn er op dit moment drie meer dan Jong Genk. Zij staan op de vijftiende plek, de eerste degradatieplaats.

🌍 From Rio to Boussu !



Très jeune, Lucas Lima a quitté le Brésil pour la Suède...



Il y a grandi, s’y est formé et a défendu la Suède jusqu’en sélection U17 🇸🇪



📄✅ Le RFB et Fredrikstad FK (Norvège) ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant de 22 ans. pic.twitter.com/m2RaHm0n6q