Voormalige JPL-coach stelt Anderlecht-fans gerust: "Hij is een type Zeno Debast"

Lucas Hey is op weg naar Anderlecht. Zijn voormalige trainer Freyr Alexandersson is erg positief over hem.

Anderlecht staat op het punt om zijn tweede verdediger van de winter te contracteren met de aanstaande komst van Lucas Hey. Paars-wit zou al een akkoord hebben met de speler en zijn club FC Nordsjaelland.

Voor hij bij Nordsjaelland terechtkwam, speelde Hey bij Lyngby. Daar maakte hij zijn professionele debuut en kwam hij onder de leiding van Freyr Alexandersson te staan. Die werd onlangs ontslagen als hoofdcoach bij KV Kortrijk. Het Nieuwsblad vroeg de IJslandse coach om zijn voormalige speler te beschrijven.

Alexandersson was lovend over hem. "Anderlecht heeft goeie scouting gedaan", begint de voormalige coach van Kortrijk. "Lucas Hey past bij de stijl van Anderlecht. Hij heeft veel kwaliteit. Het is een speler die goed is in balbezit, hij beschikt over een goeie passing en crosspasses én kan tussen de lijnen spelen. Hij is opgeleid in een goeie Deense voetbalschool."

Een interessant profiel

De voormalige coach van KV Kortrijk waagt zich zelfs aan een vergelijking die de Anderlecht-supporters zou moeten verheugen: "Hij is een type Debast. Zeno stond wel verder in zijn ontwikkeling, maar Lucas Hey heeft een gelijkaardig profiel."

Het is nu aan hem om zich te bewijzen bij een club als Anderlecht. "Lucas is een intelligente speler. Hij zal zich wel aanpassen. De concurrentiestrijd zal hij zeker ook aankunnen. Het grootste verschil zal de druk van buitenaf zijn." Lucas Hey zal het in ieder geval beter proberen te doen dan Mads Kikkenborg, zijn voormalige teamgenoot bij Lyngby.