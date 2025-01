Zoektocht naar opvolger voor Vrancken bij KAA Gent: "Dit is meest voor de hand liggende keuze"

KAA Gent nam vandaag afscheid van trainer Wouter Vrancken. Het is uitkijken wie hem zal opvolgen richting de toekomst.

Het was geen geschenk voor Wouter Vrancken om bij KAA Gent over te nemen na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck. Bovendien is het moeilijk werken, met een beperkte kern.

“"Ik zie ook geen nieuwe leiders. Niet op het veld, maar ook niet ernaast. Toch niet zoals De Witte of Louwagie”, zegt analist Tom Boudeweel bij Sporza.

“Je hebt structureel een stevige basis nodig om jonge gasten op te snorren in de hoop dat je die kunt doorverkopen voor veel meer geld. Vroeger deed Louwagie de scouting, nu moet je dat nog helemaal op poten zetten.”

Bovendien heeft Vidarsson ook niet bepaald veel middelen ter beschikking om aankopen te doen. Daarnaast is het met jonge gasten vooral een kwestie van geduld hebben.

Nu is het uitkijken wie Vrancken zal opvolgen. “Ik denk dan aan een Karel Geraerts, maar is die financieel haalbaar? Ik vermoed eerder dat ze gewoon zullen voortdoen met assistent Danijel Milicevic als hoofdcoach.”