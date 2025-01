Philippe Albert zegt wie hij niet en wel als bondscoach wil zien: "Het was een ramp daar"

Wie wordt de opvolger van Domenico Tedesco? Ondertussen werden er al heel wat namen genoemd. Philippe Albert is duidelijk in wie hij het liever niet en wel ziet worden.

Domenico Tedesco werd afgelopen week ontslagen als coach van de Rode Duivels. Het hing al langer in de lucht, maar nu kunnen beide partijen weer verder.

Ondertussen werden er al enkele namen genoemd om Tedesco op te volgen. Zo gingen er onlangs geruchten rond dat de KBVB met Julen Lopetegui zou onderhandelen

Philippe Albert is in ieder geval geen voorstander. "Je hebt legitimiteit en ervaring nodig, en die ontbreken bij hem. Zijn periode bij Wolverhampton en West Ham was een ramp", zei hij bij La Tribune volgens RTBF.

Rudi Garcia en Thierry Henry zijn ook namen die genoemd worden. Ondertussen blijkt dat Garcia al dicht bij FC Porto staat. Albert lijkt in Henry dan weer de ideale bondscoach te zien.

"Je hebt iemand nodig die goed is in wat hij doet en die al met deze spelers heeft gewerkt. Hij kent de selectie. Met een CV als dat van hem verdien je respect in de kleedkamer van de Rode Duivels."